Η Ίγκα Σβιόντεκ επικράτησε της Λευκορωσίδας Αρίνα Σαμπαλένκα με 6-3, 6-2 και προκρίθηκε στον τελικό του WTA Finals, που διεξάγεται στην πόλη Κανκούν του Μεξικού.

Μάλιστα, σε περίπτωση κατάκτησης του τροπαίου, η Πολωνή πρωταθλήτρια, θα επιστρέψει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, απ’ όπου την είχε «εκθρονίσει» η Σαμπαλένκα. Αντίπαλος της Σβιόντεκ στον τελικό θα είναι η Αμερικανίδα Τζέσικα Πεγκούλα, η οποία νίκησε τη συμπατριώτισσά της, Κόκο Γκοφ με 6-2, 6-1.

Υπενθυμίζεται, ότι η Πολωνή τενίστρια ήταν επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης για 75 εβδομάδες και συγκεκριμένα, από τον Απρίλιο του 2022 έως τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν την ξεπέρασε η Λευκορωσίδα πρωταθλήτρια.

«Η προοπτική μου φαίνεται ακόμη μακρινή, έχω την εντύπωση ότι ο αυριανός αγώνας θα είναι ο πιο περίπλοκος. Δεν ξέρω ποια θα είναι τα βασικά και τα κρίσιμα σημεία αυτού του αγώνα, θα το σκεφτώ», σχολίασε με νόημα η Σβιόντεκ, λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης.