Η Μαρία Σάκκαρη ανέβηκε ένα σκαλοπάτι αυτή την εβδομάδα στην παγκόσμια κατάταξη της διεθνούς ομοσπονδίας γυναικών (WTA) και βρίσκεται πλέον στο Νο 55, ενώ η Λευκορωσίδα, Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει να προηγείται με μεγάλη διαφορά, με την Ιγκα Σβιάτεκ ν’ ακολουθεί.
Η πρώτη δεκάδα, έχει ως εξής:
1. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 11.010 βαθμοί
2. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 8.948
3. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 6.993
4. Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 5.109
5. Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 4.698
6. Μάντισον Κις (ΗΠΑ) 4.459
7. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 4.328
8. Τζασμίν Παολίνι (Ιταλία) 4.066
9. Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 3.833
10. Κινγουέν Ζενγκ (Κίνα) 3.678
…
55. Μαρία Σάκκαρη (Ελλάδα) 1.116