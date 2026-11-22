Η Νέα Ιωνία συνέτριψε με 43-7 τον Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων και επέστρεψε στην κορυφή της Α1 Χάντμπολ Γυναικών. Επίσης για την 8η αγωνιστική, η Αναγέννηση Άρτας επικράτησε με 32-19 της Προσοτσάνης, επέστρεψε στις νίκες και ανέβηκε στην τέταρτη θέση.

Η Αναγέννηση Άρτας μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση με την Προσοτσάνη και πήρε από νωρίς το προβάδισμα. Προηγήθηκε με 9-5 και σταδιακά αύξησε τη διαφορά, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το σκορ στο 19-11. Στο δεύτερο ημίχρονο συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, διατήρησε τον έλεγχο και έφτασε στη νίκη με 32-19.

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