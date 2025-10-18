Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο σπάθης, που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη, πανηγύρισε το Σάββατο η Δέσποινα Γεωργιάδου.

Η Ελληνίδα ξιφομάχος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στη διοργάνωση, καταφέρνοντας εν τέλει να ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Αρχικά η Γεωργιάδου απέκλεισε στη φάση των «64» τη Σοφία-Αλεξάντρα Μεντάρσκα από τη Βουλγαρία, νικώντας την με 15-4, ενώ στον επόμενο γύρο κατέβαλε την αντίσταση της Γκουλιστάν Περντιμπάεβα από το Ουζμπεκιστάν με 15-12.

Στους «16» η Γεωργιάδου επικράτησε μιας άλλης οπλομάχου από το Ουζμπεκιστάν και συγκεκριμένα της Ζαϊνάμπ Νταϊμπέκοβα με 15-14, ενώ στους «8» επιβλήθηκε της Βουλγάρας Έμα Νεΐκοβα με 15-10.

Εντούτοις, στους ημιτελικούς η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν κατάφερε να ξεπεράσει το «εμπόδιο» της Μπαβάνι Ντέβι Τσανταλάβαντα Ανάντα Σουνταραραμάν, με την ξιφομάχο από την Ινδία να παίρνει τη νίκη με 15-13 και την πρόκριση για τον τελικό του «Istanbul Satellite Tournament».

Για την ιστορία, το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Τουρκάλα Νισανούρ Ελμπίρ, η οποία επιβλήθηκε στον τελικό της Τσανταλάβαντα Ανάντα Σουνταραραμάν με 15-12.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ