Με τη 12η θέση συμβιβάστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Σπάθης στην Τασκένδη, η Δέσποινα Γεωργιάδου. Η Ελληνίδα ξιφομάχος ολοκλήρωσε την αγωνιστική εμφάνισή της με δύο νίκες και μία ήττα.

Συγκεκριμένα, στον πρώτο γύρο επικράτησε της Άννα Μπαστά από το Αζερμπαϊτζάν με 15-12. Στη φάση των «32» νίκησε την Αντζέλικα Βατόρ από την Πολωνία με 15-10, αλλά η 33άχρονη ξιφομάχος ηττήθηκε στη φάση των «16», με 15-8, από τη Λουσία Μαρτίν-Πορτουγκούες από την Πορτογαλία.

«Επιστρέφοντας στην Αθήνα για να επαναφορτίσω, να αξιολογήσω και να προετοιμάσω το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο στο σπίτι» έγραψε η Δέσποινα Γεωργιάδου, αναφερόμενη στον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αθήνας, το διήμερο 17-18 Απριλίου, στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.