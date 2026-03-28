Με ισχυρή ελληνική παρουσία θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών U20 και Εφήβων-Νεανίδων U17 Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, από την 1η έως και τις 9 Απριλίου 2026.

Η Ελλάδα θα συμμετάσχει με 27 αθλητές και αθλήτριες, καλύπτοντας τις περισσότερες κατηγορίες και όπλα, με στόχο τη διεκδίκηση σημαντικών διακρίσεων και επιτυχιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Έπειτα από τις πολύ καλές εμφανίσεις και επιτυχίες στο πρόσφατο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Τιφλίδα της Γεωργίας, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ξιφομάχοι ταξιδεύουν στη Βραζιλία με υψηλές προσδοκίες και φιλοδοξία για ανάλογη συνέχεια.

Η διοργάνωση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω της πλατφόρμας Fencing TV (www.fencingtv.com).

Οι ελληνικές συμμετοχές:

Σπάθη Νέων Γυναικών

Καβέλη Ευαγγελία Μάρθα (ΑΟ Απόλλων Βριλησσίων)

Λύτινα Κατερινα (ΑΟ Ασπίδα)

Κουρούση Άννα Καλλιόπη (ΑΟ Απόλλων Βριλησσίων)

Σπάθη Νέων Ανδρών

Κουμπάρος Μιχαήλ (ΑΟ Ασπίδα)

Κούτλας Ευάγγελος Βασίλειος (Ηλυσιακός)

Λεοτών Λάζαρος (Άρης Θεσσαλονίκης)

Περγάμαλης Νικόλαος Άγγελος (ΑΟ Ασπίδα)

Σπάθη Εφήβων

Κούτλας Ευάγγελος Βασίλειος (Ηλυσιακός)

Λιβανός Νικόλαος (ΑΟ Ασπίδα)

Ντιβής Άγγελος (ΑΟ Απόλλων Βριλησσίων)

Ξίφος Ασκήσεως Νέων Γυναικών

Μπάλου Ελένη (ΑΟΞ Αιγάλεω)

Γαρυφάλλου Σταυρούλα Μυρσίνη (Ολυμπιακός)

Πλουτίνο Βαλέρια (ΛΞ Θεσσαλονίκης)

Ξίφος Ασκήσεως Νέων Ανδρών

Γκίκας Δημήτριος (ΑΟΞ Αιγάλεω)

Ξίφος Ασκήσεως Νεανίδων

Δούμτση Αντιγόνη (ΓΕ Φλώρινας)

Παυλοπούλου Hedwig Μυρσίνη (ΠΑΟ)

Πλουτίνο Βιτόρια (ΛΞ Θεσσαλονίκης)

Ξίφος Ασκήσεως Εφήβων

Γλυκόπουλος Αριστείδης (Α.Ξ.Ι.Α Χαϊδάρι)

Ξίφος Μονομαχίας Νέων Γυναικών

Καραμήτσου Άρτεμις (ΑΟ Αρίστων Παιανίας)

Ξίφος Μονομαχίας Νέων Ανδρών

Καραμπάσης Κωνσταντίνος (ΑΟ Αρίστων Παιανίας)

Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης (ΑΟ Αρίστων Παιανίας)

Τσώκας Βασίλειος (ΟΞΙ Φλώρινας)

Τζοβάνης Αρτέμης (ΑΟ Αρίστων Παιανίας)

Ξίφος Μονομαχίας Νεανίδων

Καραμήτσου Άρτεμις (ΑΟ Αρίστων Παιανίας)

Στεργιούλα Νικολέτα (ΟΞΙ Φλώρινας)

Τσαλαμανιου Ειρήνη (ΑΟ Αρίστων Παιανίας)

Ξίφος Μονομαχίας Εφήβων

Αντωνίου Αντώνιος Αχιλλέας (Ίριδα)

Αντύπας Νικόλαος (Ίριδα)

Μήνος Φώτιος (Ίριδα)

Διαιτητής: Στην διοργάνωση θα παρευρεθεί, ο διαιτητής Ανδρέας Δουβής, προσκεκλημένος από την FIE.