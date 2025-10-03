Με νέο όνομα, καινούριο λογότυπο, αλλά και μία ξεχωριστή ιστοσελίδα (waterpololeague.gr), αρχίζουν αύριο (4/10) τα πρωταθλήματα υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών για την περίοδο 2025-26. Η Α1 κατηγορία μετονομάζεται σε Waterpolo League ανδρών και γυναικών, με την ΚΟΕ να φιλοδοξεί να κάνει ένα βήμα μπροστά στο κομμάτι της επικοινωνίας, αλλά και στην προσέλκυση χορηγών.

«Με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό, καλωσορίζω όλους σας στη νέα εποχή των πρωταθλημάτων υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών: στην εποχή της Waterpolo League», αναφέρει σε μήνυμά του ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Κυριάκος Γιαννόπουλος.

«Η ίδρυση της Waterpolo League δεν είναι απλώς μια αλλαγή ονόματος. Είναι ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Είναι η μετάβαση του αθλήματος στη δική του ανεξάρτητη ψηφιακή εποχή, με ένα ολοκαίνουριο site, σύγχρονο λογότυπο και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την εμπειρία για όλους.

Για πρώτη φορά, οι φίλοι του αθλήματος θα έχουν σε μία ενιαία πλατφόρμα όλα τα παιχνίδια live, αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο, ρόστερ και στατιστικά. Μια εμπειρία αντάξια του πάθους που χαρακτηρίζει την ελληνική υδατοσφαίριση, η οποία έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει μοναδικές στιγμές δόξας στον ελληνικό αθλητισμό», προσθέτει ο επικεφαλής της ΚΟΕ και καταλήγει:

«Η Waterpolo League ανήκει σε όλους: στους αθλητές και τις αθλήτριες, στους προπονητές, στις ομάδες, στους φιλάθλους και στους ανθρώπους του χώρου και της ομοσπονδίας που την υπηρετούν με αφοσίωση.

Είναι η κοινή μας παρακαταθήκη και το όχημα για το μέλλον. Με σεβασμό στην ιστορία μας και πίστη στο όραμα της επόμενης μέρας, σας καλώ να γίνουμε όλοι συνοδοιπόροι σε αυτό το νέο ταξίδι. Η νέα εποχή των πρωταθλημάτων υδατοσφαίρισης είναι εδώ!».