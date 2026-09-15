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Η Ελένη Ιακωβάκη, βρίσκεται ανάμεσα στις 10 υποψήφιες αθλήτριες για «Ανερχόμενο Αστέρι της Χρονιάς» (Rising Star) στις γυναίκες για το 2026, όπως ανακοίνωσε η European Athletics.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ18 στα 400μ. διεκδικεί ένα πολύ τιμητικό τίτλο, καθώς έχει κάνει την Ευρώπη να ασχολείται πολύ έντονα με την παρουσία της.

Οι τρεις φιναλίστ και στις τέσσερις κατηγορίες (Ευρωπαίος/α Αθλητής/τρια της Χρονιάς και Ανερχόμενο Αστέρι (Rising Star) σε άνδρες και γυναίκες) θα ανακοινωθούν από την 1η Οκτωβρίου, ενώ οι τελικοί νικητές θα αποκαλυφθούν στην περίοπτη τελετή απονομής των βραβείων Golden Tracks, στη Λωζάνη, στις 24 Οκτωβρίου.

Η ανάδειξη των νικητών θα βασιστεί στα εξής:

-Ψηφοφορία κοινού (25%)

-Ψηφοφορία ομοσπονδιών-μελών (25%)

-Ψηφοφορία εκπροσώπων των ΜΜΕ (25%)

-Ψηφοφορία επιτροπής ειδικών της European Athletics (25%)

Το «Ανερχόμενο Αστέρι της Χρονιάς» στις γυναίκες για την περσινή χρονιά ήταν η Όντρει Βέρο από την Ελβετία.

Οι 10 υποψήφιες για το φετινό βραβείο «Ανερχόμενο Αστέρι της Χρονιάς» (Rising Star of the Year):

-Βικτόρια Ανγκέλοβα (Βουλγαρία)

Πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ18 στο τριπλούν

Παγκόσμια πρωταθλήτρια Κ20 στο τριπλούν

Κορυφαία επίδοση στον κόσμο Κ20 στο τριπλούν με 13,98 μ.

-Λίντα Μποτκόβα (Τσεχία)

Πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ18 στα 400 μ. με εμπόδια

Κάτοχος ευρωπαϊκού ρεκόρ Κ18 και Κ20 στα 400 μ. με εμπόδια (55,19)

Αργυρή μεταλλιούχος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 στη μικτή σκυταλοδρομία 4×400 μ.

-Κέλι Ντουάλα (Ιταλία)

Πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ18 στα 100 μ.

Παγκόσμια πρωταθλήτρια Κ20 στη μικτή σκυταλοδρομία 4×100 μ. και χάλκινη μεταλλιούχος στα 100 μ.

Καλύτερη επίδοση Ευρώπης Κ18 στα 100 μ. με 11,14

-Σερένα ντι Φάμπιο (Ιταλία)

Παγκόσμια πρωταθλήτρια Κ20 στο βάδην 5.000 μ.

Κάτοχος ευρωπαϊκού ρεκόρ Κ20 στο βάδην 5.000 μ. (20:42,74)

Αργυρή μεταλλιούχος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ομάδων Βάδην Κ20 (10 χλμ.)

-Μαρίνα Χαντζηκώστα (Κύπρος)

Πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ18 στη δισκοβολία

Κορυφαία επίδοση στον κόσμο Κ18 στη δισκοβολία με 56,54 μ.

-Ελένη Ιακοβάκη (Ελλάδα)

Πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ18 στα 400 μ.

Χάλκινη μεταλλιούχος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 στα 400 μ. με εμπόδια

-Αναστασία Κους (Πολωνία)

Παγκόσμια πρωταθλήτρια Κ20 στα 400 μ.

Φιναλίστ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη σκυταλοδρομία 4×400 μ.

-Αλίσα Λαουνόνεν (Φινλανδία)

Πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ18 στο έπταθλο

Κορυφαία επίδοση στον κόσμο Κ18 στο έπταθλο με 6.154 βαθμούς

-Ζίνα Ρέμιτς (Σλοβενία)

Πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ18 στα 800 μ.

Παγκόσμια πρωταθλήτρια Κ20 στα 800 μ.

Καλύτερη επίδοση Ευρώπης Κ18 στον κλειστό στίβο στα 800 μ. με 2:00,73

-Ένι Βίριονεν (Φινλανδία)

Παγκόσμια πρωταθλήτρια Κ20 στο έπταθλο

Κορυφαία επίδοση στον κόσμο Κ20 στο έπταθλο με 6.214 βαθμούς

Οι τελευταίες πέντε νικήτριες του βραβείου «Ανερχόμενο Αστέρι της Χρονιάς» (Γυναίκες)

2025 – Όντρει Βέρο (Ελβετία)

2024 – Αντριάνα Βιλάγκος (Σερβία)

2023 – Αντζελίνα Τόπιτς (Σερβία)

2022 – Ελίνα Τζένγκο (Ελλάδα)

2021 – Φέμκε Μπολ (Ολλανδία)

Το «Ανερχόμενο Αστέρι της Χρονιάς» στους άνδρες για την περσινή χρονιά ήταν ο Πολωνός Ούμπερτ Τροσιάνκα.

Οι 10 υποψήφιοι για το «Ανερχόμενο Αστέρι της Χρονιάς» (Rising Star) στους άνδρες για το 2026:

-Μπαρκ Ελ Ασρί (Ισπανία)

Παγκόσμιος πρωταθλητής Κ20 στα 3.000μ. με φυσικά εμπόδια

Κάτοχος ευρωπαϊκού ρεκόρ Κ20 στα 3.000μ. με φυσικά εμπόδια (8:24.40)

-Λίαμ Μπελο Ντα Σίλβα (Σουηδία)

Παγκόσμιος πρωταθλητής Κ20 στο δέκαθλο

-Ζακαρία Ντία (Γαλλία)

Παγκόσμιος πρωταθλητής Κ20 στο άλμα επί κοντώ

Δεύτερος στην παγκόσμια λίστα Κ20 στο άλμα επί κοντώ με 5,82μ.

-Ντιβίνε Ιγέμε (Μ. Βρετανία)

Ευρωπαίος πρωταθλητής Κ18 στα 100μ.

Αργυρός μεταλλιούχος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 στη σκυταλοδρομία 4×100μ. και στη μικτή σκυταλοδρομία 4×100μ.

-Ντανιέλε Ιντζόλι (Ιταλία)

Παγκόσμιος πρωταθλητής Κ20 στο άλμα εις μήκος

-Σάμουελ Τζέιμς (Μ. Βρετανία)

Ευρωπαίος πρωταθλητής Κ18 στο άλμα εις ύψος

Κορυφαίος στον κόσμο στην κατηγορία Κ18 με 2,25μ.

-Γέρε Μούτο (Φινλανδία)

Ευρωπαίος πρωταθλητής Κ18 στον ακοντισμό

Κορυφαίος στον κόσμο στην κατηγορία Κ18 με 82,88μ. (ακόντιο 700γρ.)

-Τίτο Οντουναίκε (Μ. Βρετανία)

Ευρωπαίος πρωταθλητής Κ18 στο άλμα τριπλούν

Πρωταθλητής Μεγάλης Βρετανίας στο άλμα τριπλούν (κλειστός στίβος, κατηγορία ανδρών)

-Γιόζεφ Παζντέρα (Τσεχία)

Ευρωπαίος πρωταθλητής Κ18 στη σφυροβολία

Κορυφαίος στον κόσμο στην κατηγορία Κ18 με 79,07μ. (σφύρα 5κ.)

-Μίχαλ Ράντα (Τσεχία)

Παγκόσμιος πρωταθλητής Κ20 στα 400μ. με εμπόδια

Κάτοχος ευρωπαϊκού ρεκόρ Κ20 στα 400μ. με εμπόδια (48.59)

Οι τελευταίοι πέντε νικητές του βραβείου «Ανερχόμενο Αστέρι της Χρονιάς» (Άνδρες)

2025 – Ούμπερτ Τροσιάνκα (Πολωνία)

2024 – Νιλς Λαρός (Ολλανδία)

2023 – Ματία Φουρλάνι (Ιταλία)

2022 – Μίκολας Αλένκα (Λιθουανία)

2021 – Σάσα Ζόγια (Γαλλία)