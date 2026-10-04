Ο Μίλτος Τεντόγλου συνεχίζει να γράφει τη δική του Ιστορία στον ευρωπαϊκό στίβο, αυτή τη φορά εκτός αγωνιστικών χώρων, καθώς βρίσκεται στην τελική τριάδα των υποψηφίων για το βραβείο του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή στίβου για το 2026.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του μήκους θα διεκδικήσει τη διάκριση απέναντι στον σπουδαίο Αρμάντ Ντουπλάντις, ο οποίος έχει κατακτήσει το βραβείο τα δύο προηγούμενα χρόνια, και τον Ιταλό άλτη του ύψους, Τζιανμάρκο Ταμπέρι.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr