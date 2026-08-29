Με τον βοριά να φτάνει ακόμα και τα 26 μίλια, τα πληρώματα του στόλου του 59ου Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Άνδρου «Ι.Β. Γουλανδρής» πρόσφεραν εντυπωσιακό θέαμα σε όλους όσοι βρέθηκαν στις ακτές μέσα από μία γρήγορη κούρσα, τη 2η της διοργάνωσης.

Οι Ολυμπιονίκες Τάκης Μάντης και Παύλος Καγιαλής και το πλήρωμά τους πίεσαν το σκάφος και, χάρη στην εμπειρία και τις συντονισμένες κινήσεις τους, πήραν την πρωτιά και πέρασαν στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης.

«Πιέσαμε όσο μπορούσαμε γιατί είχαμε μείνει πίσω βαθμολογικά και έπρεπε να ανέβουμε. Οι συνθήκες ήταν καταπληκτικές. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Έχουμε ακόμα μία ιστιοδρομία θα προσπαθήσουμε να πάμε όσο πιο καλά γίνεται με στόχο την πρώτη θέση», δήλωσε, χαρακτηριστικά, ο Τάκης Μάντης.

Η 2η ιστιοδρομία του αγώνα ήταν παράκτια. Ο πελαγίσιος βοριάς βοήθησε τα ιστιοφόρα να ολοκληρώσουν γρήγορα την κούρσα. Όλες οι ομάδες είχαν πολύ καλά περάσματα στις σημαδούρες και η χρήση των μπαλονιών πρόσφερε εντυπωσιακές εικόνες σε κατοίκους και επισκέπτες που είχαν κατακλείσει τις ακτές και χρησιμοποίησαν τα βράχια για αυτοσχέδιες κερκίδες.

Τα αποτελέσματα της ιστιοδρομίας Eurobank Private Bank: Performance: 1) Velos – Eurobank Private Banking (Τ. Μάντης – Π. Καγιαλής), 2) Pete (Δ. Παλαιολόγος), 3) Seahawk Black Jack (Μ. Χατζηκυριακάκης – Μ. Κουρτέσης). Sport: 1) Giorgio – Furuno – Euroseas (Κ. Μάνθος), 2) Bluescape (Ν. Σύμπουρας), 3) Frankly MyDear (Φ. Ταμβακάκης).

Γενική κατάταξη και Performance: Velos – Eurobank Private Banking (Τ. Μάντης – Π. Καγιαλής), 2) Pete (Δ. Παλαιολόγος), 3) Carbonita (Ε. Κονδύλης). Sport: 1) Bluescape (Ν. Σύμπουρας), 2) Giorgio – Furuno – Euroseas (Κ. Μάνθος), Frankly MyDear (Φ. Ταμβακάκης).

Η διοργάνωση, από αγωνιστικής πλευράς, θα ολοκληρωθεί αύριο με την ιστιοδρομία Χώρα – Δύσβατο. Ο αγώνας διοργανώνεται από τον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου και τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος.