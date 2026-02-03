Ο Μιχάλης Ζαμπίδης επιστρέφει στο ρινγκ για τον «αγώνα του αιώνα» με αντίπαλο τον θρυλικό Αμερικανό μποξέρ, Φλόιντ Μέιγουεδερ.

Ναι καλά διαβάσατε… Η πυγμαχική αναμέτρηση ανάμεσα στον «Iron Mike» και τον Φλόιντ «Money» Μέιγουεδερ, έχει προγραμματιστεί για τις 27 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ και αναμφίβολα θα συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα της παγκόσμιας μαχητικής κοινότητας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Iron Mike Zambidis (@ironmikezambidisofficial)

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ζαμπίδης τον Δεκέμβριο είχε προαναγγείλει τη μεγάλη του επιστροφή με τη λακωνική, αλλά σημειολογική φράση «Ο θρύλος ξυπνά», με τον θρυλικό αγώνα απέναντι στον αήττητο Μειγουέδερ να ανακοινώνεται σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Έλληνας θρύλος του kickboxing «κρέμασε» τα γάντια του το 2015, μετά τη νίκη επί του Στιβ Μόξον στο ΣΕΦ, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα σημείωσε μια επιτυχημένη παρουσία σε αγώνα πυγμαχίας στη Γερμανία.

Ο «Iron Mike» στον «αγώνα του αιώνα», ο οποίος θα έχει παγκόσμια τηλεοπτική κάλυψη, θα βρει απέναντί του τον απόλυτο κυρίαρχος των ρινγκ, που έχει επίσημο ρεκόρ 50-0.

Τελευταίος επίσημος αγώνας του Φλόιντ Μέιγουεδερ ήταν το 2017 κόντρα στον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, ενώ έκτοτε έχει λάβει μέρος σε αγώνες επίδειξης παγκοσμίου βεληνεκούς.

Σημαντικό στοιχείο του αγώνα ήταν η διαφορετική αφετηρία των δύο θρύλων, καθώς ο Iron Mike είναι kick boxer και ο Αμερικανός αγωνιζόταν ως μποξέρ.

Oι μεγάλοι τίτλοι του Μέιγουεδερ: