Με τους νεαρούς αθλητές να κλέβουν τις εντυπώσεις και να αφήνουν υποσχέσεις για το μέλλον και τους πρωταθλητές του Duo να αποδεικνύουν τη δυναμική της Ελλάδας στο παγκόσμιο στερέωμα διεξήχθησαν από την Παρασκευή 6 μέχρι και την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου τα Πανελλήνια πρωταθλήματα Jitsu Fighting & Jiu Jitsu Newaza των ηλικιακών κατηγοριών U14 και U16, όπως και τα Πανελλήνια πρωταθλήματα στο Duo System όλων των ηλικιακών κατηγοριών.

Το κορυφαίο εγχώριο ραντεβού δόθηκε για μία ακόμα χρονιά στο Αθλητικό Κέντρο Δαΐς, στο Μαρούσι, με την Ελληνική Ομοσπονδία Ζίου Ζίτσου (ΕΦΕΟΖΖ) να δίνει συνέχεια στο πλούσιο αγωνιστικό της πρόγραμμα και να εδραιώνει την τάση προς την γιγάντωση που έχει τα τελευταία χρόνια το άθλημα.

Με σχεδόν 1.000 συμμετοχές από 700 αθλητές και 77 συλλόγους η οικογένεια του ελληνικού Ζίου Ζίτσου συνεχώς μεγαλώνει τόσο σε απόλυτους ρυθμούς, όσο και σε δυναμική, παραμένοντας μία εκ των κορυφαίων δυνάμεων στον κόσμο.

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα συγκέντρωσε εκ νέου τα φώτα και ανέδειξε τους νέους πρωταθλητές, που θα οδηγηθούν στα μεγάλα ραντεβού και θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στις Παγκόσμιες, Ευρωπαϊκές και βαλκανικές διοργανώσεις.

Οι μικροί πρωταθλητές προσέφεραν πλούσιο θέαμα στο τατάμι και κέρδισαν το χειροκρότημα στο κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο, καταβάλλοντας ενέργεια, πάθος, τεχνική και μεγάλη θέληση για τη διάκριση. Το κοινό, που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα, διέκρινε το ταλέντο και τη δουλειά της νέας γενιάς, σε μία γιορτή του αθλητισμού στα χρώματα του Ζίου Ζίτσου.

Οι μεγάλες διοργανώσεις ήρθαν να προστεθούν στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Jitsu Fighting & Jiu Jitsu Newaza των ηλικιακών κατηγοριών U18, U21 και +21 (30-31/1, 1/2), που σηματοδότησαν με τον πλέον δυναμικό τρόπο την έναρξη για τη νέα χρονιά.

Η ΕΦΕΟΖΖ μπαίνει πλέον σε τροχιά… Ευρώπης. Στο Ηράκλειο Κρήτης θα πραγματοποιηθεί 13-21 Μαρτίου το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ζίου Ζίτσου U16, U18, U21, Adults, Masters & το Πανευρωπαϊκό Κύπελλο U14.