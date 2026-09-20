Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε την ανατροπή απέναντι στον Άλεξ Μόλτσαν και με νίκη 2-1 σετ ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά της Ελλάδας με τη Σλοβακία στο Davis Cup. Η πρόκριση στα Qualifiers του 2027 θα κριθεί στο 5ο παιχνίδι.

Μετά την ήττα της Ελλάδας στο διπλό σπό τη Σλοβακία, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέλαβε δράση και κράτησε όρθια την χώρα στο Κοζίτσε. Αν και δεν ξεκίνησε καλά, ο Έλληνας τενίστας κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στο Σλοβάκο με 2-6, 6-3, 6-4 και έστειλε τη σειρά σε 5ο και τελευταίο αγώνα.

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