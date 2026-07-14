Η Super League δεν βρήκε πρόεδρο ούτε στη δεύτερη προσπάθεια. Στη σημερινή (14/7, 14:00) επαναληπτική ψηφοφορία του Διοικητικού Συμβουλίου, Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Αλαφούζος ισοψήφησαν ξανά με 7-7, με την ΕΠΟ να επιλέγει, όπως και στις 30 Ιουνίου, να ψηφίσει λευκό, διατηρώντας ουσιαστικά το ίδιο αδιέξοδο. Και πάμε για την τρίτη προσπάθεια…

Το σκηνικό αντιγράφει σχεδόν πιστά την πρώτη ψηφοφορία: στο πλευρό του Μαρινάκη παρέμειναν Ολυμπιακός, Άρης, ΟΦΗ, Καλαμάτα, Ατρόμητος, Αστέρας και Βόλος, ενώ τον Αλαφούζο στήριξαν εκ νέου Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδειακός, Κηφισιά, Παναιτωλικός και Ηρακλής.

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