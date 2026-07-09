Σε μία από τις σημαντικότερες κινήσεις του καλοκαιριού η ΑΕΚ ετοιμάζεται να «δέσει» τον Λούκα Γιόβιτς με νέο συμβόλαιο ως το 2029.

Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές που έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό ολοκληρώθηκαν τώρα στην Ολλανδία και όλες οι πληροφορίες αναφέρουν πως απομένουν μόνο οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις.

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