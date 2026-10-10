Η επιστροφή στη δράση μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες βρίσκει ΑΕΚ και ΟΦΗ μπροστά σε μια απαιτητική αναμέτρηση, λίγο πριν από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους.

Η Ένωση υποδέχεται τους Κρητικούς στην Allwyn Arena, γνωρίζοντας πως δεν έχει περιθώρια για νέες απώλειες μετά τις ισοπαλίες με Κηφισιά και Αστέρα AKTOR.

Στόχος της είναι να αξιοποιήσει την έδρα της και να επιστρέψει στις επιτυχίες, πριν από το παιχνίδι του Champions League με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Στάνφορντ Μπριζ, την έδρα της Τσέλσι στο Λονδίνο

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