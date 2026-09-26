Τις πρώτες 77 ημέρες από την αλλαγή ιδιοκτησίας της ΑΕΛ «μέτρησε» ο Ζήσης Στυλιανός παρουσιάζοντας νωρίτερα το μέχρι τώρα έργο της νέας διοίκησης και το πλάνο που έχει χαραχθεί για το μέλλον του συλλόγου.

Ο νέος ιδιοκτήτης της ΑΕΛ στάθηκε στις οικονομικές υποχρεώσεις που έχουν διευθετηθεί, στην ενίσχυση της ομάδας, στις παρεμβάσεις στο AEL FC Arena και στο προπονητικό κέντρο, αλλά και στη φιλοσοφία που θέλει να αποκτήσει συνολικά ο σύλλογος.

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