Τρεις παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν, οι οποίες είχαν αρχικά λάβει ανθρωπιστική βίζα για να παραμείνουν στην Αυστραλία, αποφάσισαν τελικά να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, ανατρέποντας την εξέλιξη μιας υπόθεσης που είχε προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον.

Οι αθλήτριες ανήκαν σε ομάδα επτά μελών της ιρανικής αποστολής – έξι ποδοσφαιρίστριες και ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου – που ζήτησαν προστασία όταν βρέθηκαν στην Αυστραλία για το Κύπελλο Ασίας γυναικών. Η απόφαση να ζητήσουν άσυλο συνδέθηκε με φόβους για πιθανές διώξεις εάν επέστρεφαν στο Ιράν.

Σύμφωνα με την αυστραλιανή κυβέρνηση, οι παίκτριες ενημέρωσαν τις αρχές ότι επιθυμούν να επιστρέψουν και τους δόθηκε επανειλημμένα η δυνατότητα να εξετάσουν όλες τις επιλογές τους πριν λάβουν την τελική απόφαση. Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Tony Burke, υπογράμμισε ότι οι αρχές φρόντισαν να διασφαλίσουν πως οι αθλήτριες είχαν πλήρη ελευθερία επιλογής και πρόσβαση σε υποστήριξη.

Μετά την τελευταία αυτή εξέλιξη, από τα επτά μέλη της αποστολής που είχαν παραμείνει στην Αυστραλία, μόνο τρία εξακολουθούν να βρίσκονται στη χώρα με ανθρωπιστική βίζα. Μάλιστα, μία ακόμη ποδοσφαιρίστρια είχε ήδη αλλάξει νωρίτερα γνώμη και είχε ζητήσει να επιστρέψει στο Ιράν.

Η υπόθεση είχε λάβει μεγάλη δημοσιότητα καθώς αρκετές παίκτριες της ιρανικής ομάδας είχαν αρνηθεί να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο πριν από αγώνα του τουρνουά, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, όπου χαρακτηρίστηκαν ακόμη και «προδότες».

Παράλληλα, οργανώσεις της ιρανικής διασποράς στην Αυστραλία εξέφρασαν ανησυχίες ότι ορισμένες από τις αθλήτριες ενδέχεται να επέστρεψαν λόγω πιέσεων ή φόβων για την ασφάλεια των οικογενειών τους στο Ιράν. Από την πλευρά της Τεχεράνης, αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι η επιστροφή των παικτριών αποτελεί απόδειξη ότι η υπόθεση «διογκώθηκε πολιτικά» από τη Δύση.

Οι τρεις αθλήτριες που επέστρεψαν αναμένεται να επανενταχθούν στην αποστολή της εθνικής ομάδας και να ταξιδέψουν μαζί της από τη Μαλαισία στην Τεχεράνη, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις για τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες αθλήτριες σε αυταρχικά καθεστώτα.

με πληροφορίες από: The Guardian