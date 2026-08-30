Σε κλίμα έντονης ανησυχίας βρίσκεται η Ντόρτμουντ για την κατάσταση της υγείας του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια της νικηφόρας πρεμιέρας των Βεστφαλών επί του Αμβούργου με 2-0 στην Bundesliga.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, που είχε μόλις σκοράρει το πρώτο του γκολ με τη νέα του ομάδα λίγο πριν το ημίχρονο, τραυματίστηκε σε μονομαχία με τον Μπακερί Γιάτα, με το πόδι του να στριφογυρίζει άτσαλα στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα. Αποχώρησε κουτσαίνοντας και υποβασταζόμενος, στη θέση του πέρασε ο Μάρσελ Ζάμπιτσερ.

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