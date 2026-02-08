Νέο ατύχημα συνέβη σήμερα στην Ολυμπιακή πίστα της Κορτίνα, όταν Η 25χρονη σκιέρ από την Ανδόρα, Κάντε Μορένο, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της γυναικείας κατάβασης και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

BREAKING: Andorra’s Olympic skier Cande Moreno suffers BRUTAL downhill skiing crash moments after Lindsey Vonn pic.twitter.com/ga4I9kQUNc — Rapid Report (@RapidReport2025) February 8, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, η Μορένο χτύπησε στα προστατευτικά δίχτυα αφού έχασε τον έλεγχο του αριστερού γονάτου κατά την προσγείωση μετά από άλμα, με αποτέλεσμα να βγει εκτός πίστας. Το ιατρικό προσωπικό επενέβη άμεσα στο σημείο και αποφασίστηκε η αεροδιακομιδή της.

Η κατάβαση των γυναικών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του 2026 σημαδεύτηκε επίσης από την πτώση της 41χρονης Αμερικανίδας Λίντσεϊ Βον, η οποία έπεσε μόλις 12‑13 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση, ενώ αγωνιζόταν με ήδη τραυματισμένο τον χιαστό και τελικά απομακρύνθηκε με ελικόπτερο, μια εξέλιξη που επισκίασε ακόμα και τη νίκη της Αμερικανίδας συναθλήτριάς της, Breezy Johnson.

Η Μορένο, ήταν 33η στην εκκίνηση της κατάβασης, ενώ είχε αγωνιστεί στους προηγούμενους Χιμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε ως καλύτερο αποτέλεσμα την 12η θέση εκείνης της διοργάνωσης.