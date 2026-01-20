Προβάδισμα για την έξοδο στην Ευρώπη πήρε η Κόμο, περνώντας με 3-0 από το «Ολίμπικο» απέναντι στη Λάτσιο, στο παιχνίδι που έκλεισε την 21η αγωνιστική της Serie A.

Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας έθεσε τις βάσεις από το πρώτο ημίχρονο με τα γκολ των Μπατούρινα και Νίκο Πας, ενώ θα μπορούσε να «καθαρίσει» νωρίτερα το ματς, αν ο Πας δεν έβρισκε τον Προβεντέλ στο πέναλτι του 35’. Ο Αργεντινός, πάντως, πήρε το… αίμα του πίσω στο 49’, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ και τρίτο της Κόμο, που ουσιαστικά έβαλε τέλος στην αναμέτρηση. Ο Τάσος Δουβίκας πέρασε ως αλλαγή στο 82’, αντικαθιστώντας τον κορυφαίο του αγώνα Πας.

Στο άλλο ματς της βραδιάς, η Βερόνα, παρότι «καιγόταν» για βαθμούς, έμεινε στο 0-0 με την Κρεμονέζε εκτός έδρας. Το αποτέλεσμα διατηρεί τους φιλοξενούμενους χαμηλά στη βαθμολογία, ενώ οι γηπεδούχοι απομακρύνθηκαν έξι βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)

Ίντερ 49

Μίλαν 46

Νάπολι 43

Ρόμα 42

Γιουβέντους 39

Κόμο 37

Αταλάντα 32

Μπολόνια 30

Λάτσιο 28

Ουντινέζε 26

Σασουόλο 23

Κρεμονέζε 23

Πάρμα 23

Τορίνο 23

Κάλιαρι 22

Τζένοα 20

Λέτσε 17

Φιορεντίνα 17

Πίζα 14

Βερόνα 14

Πηγή: paixebala.gr