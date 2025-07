Ο Βασίλιε Μίσιτς συμφώνησε να λύσει το συμβόλαιο του με τους Μπακς, με αποτέλεσμα να ανοίγει ο δρόμος της επιστροφής του στην Ευρώπη.

Η αποδέσμευση του Βασίλιε Μίσιτς από τους Μιλγουόκι Μπακς μπαίνει στη τελική ευθεία, καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη λύση του συμβολαίου του Σέρβου.

Σύμφωνα με το «HoopsHype» και τον ρεπόρτερ Μάικ Σκότο, οι Μπακς, που είχαν αποκτήσει τα δικαιώματά του μέσω ανταλλαγής με τους Σάρλοτ Χόρνετς, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε buy out, επιτρέποντας στον 30χρονο γκαρντ να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Just In: The Milwaukee Bucks have agreed to a buyout with guard Vasilije Micić, league sources told @hoopshype. pic.twitter.com/PvKJrcVJOs

— Michael Scotto (@MikeAScotto) July 7, 2025