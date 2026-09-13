Αν ο Χρήστος Κόντης ήταν Βάσκος, σήμερα θα είχε στα χέρια του τις τύχες μιας από τις μεγάλες ομάδες της χώρας. Στον Παναθηναϊκό ο Γιάννης Αλαφούζος δεν του έδωσε τις ευκαιρίες που έπρεπε και τον άρπαξε ο Μιχάλης Μπούσης στον ΟΦΗ. Η συνέχεια είναι γνωστή. Κύπελλο Ελλάδας στον τελικό με τον ΠΑΟΚ, Σούπερ Καπ απέναντι στην ΑΕΚ, πρόκριση στη League Phase του Europa League, εντυπωσιακή παρουσία στο πρωτάθλημα με τελευταία τη νίκη στο Καραϊσκάκη απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Έλληνας προπονητής χάλασε το ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στην ομάδα του Πειραιά και μάλιστα στο Φάληρο, μπροστά στο κοινό των ερυθρόλευκων του Πειραιά. Από το νέο προπονητή, τι να περιμένει κανείς να κάνει μέσα σε δύο μέρες, θ’ αναρωτηθεί κάποιος, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια. Κι όμως αυτό το ραβδί το είχε ο Κόντης που αναμόρφωσε σε χρόνο μηδέν τον ΟΦΗ και πήγε στο Καραϊσκάκη χωρίς Νους και Αποστολάκη που έχουν κλείσει στον Ολυμπιακό και πήρε τους τρεις βαθμούς.

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