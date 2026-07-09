Βαρύς ο πέλεκυς της Eπιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) στον Προμηθέα, η οποία αποφάσισε κατά πλειοψηφία την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Παράλληλα, η ΕΕΑ ανακάλεσε τις αποφάσεις του 2020 με τις οποίες είχε εγκριθεί η μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ στους Αθανάσιο Τριανταφυλλόπουλο, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαφίνη, ενώ επέβαλε πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ στην πατρινή ΚΑΕ.

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