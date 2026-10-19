Χωρίς τον Κωνσταντίνο Καρέτσα αναχώρησε η αποστολή της Ντόρτμουντ για το Αζερμπαϊτζάν όπου θα αντιμετωπίσει την Σαμπάχ για το Champions League.

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στον αστράγαλο στην αναμέτρηση του Σαββάτου με την Ουνιόν. Σύμφωνα με τις πρώτες εξετάσεις ο Έλληνας διεθνής απέφυγε μια πολύ σοβαρή ζημιά, ωστόσο θα απουσιάσει από το ευρωπαϊκό παιχνίδι, αλλά και από την αναμέτρηση του πρωταθλήματος με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Ο Καρέτσας χτύπησε στον σύνδεσμο του ποδιού, κάτι που δεν συγκρίνεται με τα σενάρια των πρώτων ωρών για πιο σοβαρό τραυματισμό.

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