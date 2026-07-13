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Η ένταση που επικράτησε μετά τον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Αγγλία και την Νορβηγία έφερε ξανά στην επιφάνεια την μακρόχρονη αντιπαράθεση του Ρόι Κιν με τον Αλφ Ίνγκε Χάαλαντ.
Ο πατέρας του Έρλινγκ Χάαλαντ εξέφρασε δημόσια τα παράπονα του για την διαιτησία, υποστηρίζοντας μέσω ανάρτησής ότι η Νορβηγία αδικήθηκε και πως η Αγγλία ευνοήθηκε από τις αποφάσεις του διαιτητή.
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