Τέλος στο αρνητικό της σερί έβαλε η Σεβίλλη χάρη στον Ακόρ Άνταμς.

Ο διεθνής Νιγηριανός επιθετικός, στην επιστροφή του από το Κόπα Άφρικα, μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και με δύο γκολ σε 17 λεπτά χάρισε στους Ανδαλουσιανούς τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2) απέναντι στην Έλτσε, αποτρέποντας την τέταρτη διαδοχική ήττα στη La Liga.

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα βρέθηκε να χάνει με 2-0 και έδειχνε να οδεύει προς τέταρτη διαδοχική ήττα, όμως ο διεθνής Νιγηριανός φορ, που πέρασε ως αλλαγή με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, άλλαξε την εικόνα του αγώνα.

Σκόραρε σε κενή εστία στο 75’ και ισοφάρισε στο 90’+2 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, κρατώντας «ζωντανούς» τους Ανδαλουσιανούς.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ξεκίνησε βασικός και, παρά τα δύο γκολ που δέχθηκε, είχε θετική παρουσία με σημαντικές επεμβάσεις.

Με το αποτέλεσμα αυτό η Σεβίλλη ολοκλήρωσε την 20ή αγωνιστική στη 14η θέση με 21 βαθμούς, δύο πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 Μπαρτσελόνα 49

2 Ρεάλ 48

3 Βιγιαρεάλ 41

4 Ατλέτικο 41

5 Εσπανιόλ 34

6 Μπέτις 32

7 Θέλτα 32

8 Έλτσε 24

9 Ρεάλ Σοσιεδάδ 24

10 Αθλέτικ 24

11 Ζιρόνα 24

12 Οσασούνα 22

13 Ράγιο Βαγεκάνο 22

14 Σεβίλλη 21

15 Μαγιόρκα 21

16 Χετάφε 21

17 Βαλένθια 20

18 Αλαβές 19

19 Λεβάντε 14

20 Οβιέδο 13

Πηγή: paixebala.gr