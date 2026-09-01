Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρώτη αγωνιστική της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας, με τα φώτα να πέφτουν κυρίως στο αυριανό κύριο… πιάτο και στην αναβίωση του περυσινού τελικού ΠΑΟΚ-ΟΦΗ.

Η αυλαία ανοίγει σήμερα Τρίτη το Πανθεσσαλικό με το Βόλος-Καλαμάτα (18:00), πέντε αναμετρήσεις διεξάγονται αύριο Τετάρτη και το πρόγραμμα της πρεμιέρας κλείνει την Πέμπτη με τον Παναθηναϊκός-Νίκη Βόλου (21:00).

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