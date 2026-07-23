Κανείς δεν μπορεί να νικήσει τον χρόνο. Ο χώρος της διαιτησίας δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο κύκλος ορισμένων ξένων κορυφαίων διεθνών διαιτητών έκλεισε. Σε άλλους πλησιάζει προς το τέλος του. Θεωρητικά το ηλικιακό όριο είναι τα 45 έτη. Ωστόσο η UEFA κάνει κάποιες εξαιρέσεις. Συνεχίζει να ορίζει ρέφερι της ελίτ κατηγορίας μέχρι τα 47, τα 48. Παραπάνω δεν πάει γιατί το σώμα δεν μπορεί πλέον να υποστηρίξει τις απαιτήσεις εντός του γηπέδου. Όσο καλά γυμνασμένος και να είναι ο διαιτητής.

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