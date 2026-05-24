Ανίκητος. Στο ποδόσφαιρο και στη ζωή. Ο Αντώνης Αντωνιάδης που γεννήθηκε στο Πετροχώρι Ξάνθης στις 25 Μαΐου 1946, αύριο πιάνει τα 80. Πέρασε τεράστιες δοκιμασίες, όμως ο «ψηλός» στέκεται αγέρωχος εκεί στην κορυφή. Κατάφερε να ξορκίσει το κακό και να το λυγίσει.

Ο πρώτος σκόρερ των εθνικών πρωταθλημάτων με 261 γκολ και τα 39 τέρματα την περίοδο 1971-72 ρεκόρ ακατάρριπτο στην Α’ Εθνική κατηγορία μέχρι σήμερα που του έδωσε το ασημένιο παπούτσι, ένα γκολ πίσω απ’ τον Γκερντ Μίλερ, ανοίγει την καρδιά του στο “paixebala.gr”.

