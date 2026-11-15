Ο Ζόρζε Ζεσούς όχι μόνο δεν απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση που του υποβλήθηκε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συντριπτική ήττα (4-1) της Πορτογαλίας από τη Δανία, στο πλαίσιο του Nations League, αλλά έκανε απαξιωτική δήλωση για τον «CR7».

Ο Πορτογάλος ομοσπονδιακός τεχνικός σχολίασε άκομψα την απουσία του σπουδαίου ποδοσφαιριστή για πρώτη φορά από την αποστολή της ομάδας.

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