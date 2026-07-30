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Η υπόθεση που βαραίνει τον Ράφα Μιρ ξεκινά τη νύχτα της 31ης Αυγούστου προς 1η Σεπτεμβρίου 2024. O Ισπανός φορ, δανεικός τότε από τη Σεβίλλη στη Βαλένθια, βρέθηκε μαζί με τον συμπαίκτη του Πάμπλο Χάρα κι έναν κοινό φίλο στο νυχτερινό κέντρο «Mya» της πόλης, όπου γνώρισαν δύο νεαρές γυναίκες. Μετά το κλείσιμο του μαγαζιού, η παρέα μετακινήθηκε με ταξί στην έπαυλη του ποδοσφαιριστή, σε οικισμό της Μπετέρα.
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