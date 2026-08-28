Πάνω που σου έλεγα για τον ΟΦΗ έσκασε η νέα αποκάλυψη που θα σου κάνω για σήμερα. Φρέσκο-φρέσκο, πριν από λίγο τα βρήκα. Η υπόθεση Μπούρμπου δεν είναι πια αστείο. Η ΕΕΑ καλείται στις 7 Σεπτεμβρίου να κρίνει κάτι που ο Μάκης Γκαγκάτσης ήθελε να περάσει έτσι, χωρίς συνέπειες. Δεν είναι πια υπόθεση για ένα τηλεφώνημα. Είναι μπροστά σε ανεξάρτητη επιτροπή. Τρεις αιτήσεις. Όλες πάνω σε τελεσίδικες αποφάσεις.

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