Αποκάλυψη τώρα. Ήλθαν στην Ελλάδα σαν μεγάλα ερωτηματικά και διαδέχθηκαν το Ράφα Μπενίτεθ και τον Ραζβάν Λουτσέσκου αντίστοιχα. Μέσα σε λίγες ημέρες έπρεπε να δείξουν δείγμα της δουλειάς τους. Ο Δανός Γιάκομπ Νίστρουπ και ο Ιταλός Αλέσιο Λίσι, ανέλαβαν την τεχνική ηγεσία Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ αντίστοιχα με προσδοκίες πως θα φέρουν κάτι νέο που θα οδηγήσει σ’ επιτυχίες τις δυο ομάδες.

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