Κάποτε έρχεται η ώρα της αποκαθήλωσης. Θα μπορούσε να συμβεί ανά πάσα στιγμή, καθώς και οι μεγάλες ομάδες χάνουν, ακόμη και από ματς που είναι κυρίαρχες. Η ΑΕΚ έμεινε έναν χρόνο αήττητη στο πρωτάθλημα, όμως είχε δείξει δείγματα… οπισθοχώρησης. Όχι λόγω της ήττας 3-1 στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ για το κύπελλο, ούτε για τις αποτυχίες στην Αγγλία από Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι. Ήταν η γενική εικόνα που η Ένωση είχε μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ήλθε λοιπόν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό να επιβεβαιώσει την κιτρινόμαυρη οπισθοχώρηση και να πιστοποιήσει πως η αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ είναι προβληματική, καθώς από τον τερματοφύλακα Μπρινιόλι, τους στόπερ, αλλά και τον άξονα μπροστά τους, διαπιστώνονται μεγάλα κενά.

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