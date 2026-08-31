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Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ απέρριψε πρωτόδικα την ένσταση που είχε καταθέσει ο Αστέρας Τρίπολης για τον αγώνα του με τον Λεβαδειακό, στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου της 1ης φάσης του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι Βοιωτοί είχαν επικρατήσει με 2-0 των Αρκάδων και είχαν εξασφαλίσει αγωνιστικά την παρουσία τους στη League Phase της διοργάνωσης, ωστόσο το αποτέλεσμα αμφισβητήθηκε άμεσα από την πλευρά των Αρκάδων…

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