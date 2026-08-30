Ο Κωνσταντής Τζολάκης πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή επέμβαση στην αναμέτρηση της Χαλ με την Κόβεντρι, σταματώντας τον Ταϊβό Αβονίγι σε μία φάση που έμοιαζε σχεδόν σίγουρο γκολ.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας κράτησε το μηδέν απέναντι στον Νιγηριανό επιθετικό, ο οποίος εκτέλεσε από εξαιρετικά πλεονεκτική θέση. Σύμφωνα με την Opta, η ευκαιρία είχε αξία 0.72 xG, ενώ η τελική προσπάθεια έφτασε τα 0.94 xG on target, δείχνοντας πόσο δύσκολη ήταν η απόκρουση του Τζολάκη.

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