Άρχισαν τα όργανα στο πρωτάθλημα, καθώς διαιτησίες διαμόρφωσαν αποτελέσματα και προκάλεσαν την οργή ομάδων που διαπίστωσαν πως οι κόποι των παικτών τους στον αγωνιστικό χώρο πήγαν χαμένοι.

Ακολούθησαν αντιδράσεις, διαμαρτυρίες, αλλά το αποτέλεσμα δεν αλλάζει, κάτι που πρέπει να προβληματίσει τον Στεφάν Λανουά για τις επιλογές του. Η μεγαλύτερη σφαγή έγινε στην Τούμπα από Φωτιά και Κουκούλα στο VAR, στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή.

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