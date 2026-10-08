Με τη συμμετοχή εκατοντάδων αθλητών, αθλητριών και αθλούμενων από δεκάδες επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς από όλη την Ελλάδα θα αρχίσουν στις 9 και θα ολοκληρωθούν στις 11 Οκτωβρίου, οι 14 Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού, ένας θεσμός που προάγει την άθληση στους χώρους εργασίας.

Η «καρδιά» της μεγαλύτερης συνάντησης του εργασιακού αθλητισμού της Ελλάδος θα «χτυπάει» στο Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο του Ολυμπιακού Χωριού, έναν χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με την άθληση και το Ολυμπιακό Πνεύμα. Στόχοι των διοργανωτών είναι η προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής στους χώρους εργασίας, η ενίσχυση της συνεργασίας και η καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος.

Οι 14 Αγώνες αναμένεται να αποτελέσουν ένα είδος προπομπού, αλλά και ένα test event για τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού ECSG ATHENS 2027. Πρόκειται για μία μεγάλη διεθνή διοργάνωση που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από τις 16 έως τις 20 Ιουνίου. Στη διεθνή αθλητική συνάντηση αναμένετε να αγωνιστούν πάνω από 6000 αθλητές, από περισσότερες από 40 χώρες της Ευρώπης.

Οι συμμετέχοντες στους 14 Εθνικούς Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού, θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε ολυμπιακά αθλήματα και αγωνίσματα, αλλά και σε αθλήματα που θα διεξαχθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε τόσο υψηλό αγωνιστικό επίπεδο. Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα: aquathlon, Athens Company Run (5 και 10 χλμ.), αγωνιστικό τάβλι, μπάσκετ (5Χ5 και 3Χ3), σκάκι, τένις, πινγκ πονγκ, κολύμβηση, πετάνγκ, ποδόσφαιρο (7Χ7), πάντελ, μπόουλινγκ και μπιτς βόλεϊ.

Εκτός από το Εθνικό Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο του Ολυμπιακού Χωριού, θα διεξαχθούν αγώνες και στους ακόλουθους αθλητικούς χώρους: Renti Star Football, The Sparks Sports & Social, Cosmos Bowling και IBeach Volleyball Club Papagou.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη σελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Εργασιακής Άθλησης & Υγείας: www.hocsh.org. Για περισσότερες πληροφορίες: secretariat@hocsh.org, τηλ. 212 000 2527.