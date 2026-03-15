Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησε ο ΑΣ Άρης, αποκαλύπτοντας πως κατά τη διάρκεια του αγώνα Άρης–ΟΦΘ για τη Β’ Φάση του Κυπέλλου Πόλο Ανάπτυξης Μίνι Παίδων Κ14, στο κολυμβητήριο Νεάπολης, ομάδα ατόμων, φορώντας κράνη, εισέβαλε στον χώρο και απαίτησε από προπονητές, εφόρους και γονείς να αφαιρέσουν διακριτικά του συλλόγου.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, ζητήθηκε από τους νεαρούς αθλητές να αλλάξουν σκουφάκια, κάτι που οι άνθρωποι του Άρη αρνήθηκαν.

