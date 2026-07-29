Οι εξελίξεις στο ρόστερ του Άρη φαίνεται πως επιταχύνονται, καθώς ο Αμίν Νουά βρίσκεται μια ανάσα από την αποχώρησή του από τον Άρη και τη μεταγραφή του στην Ουνικάχα Μάλαγα, κι αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του Θανάση Αντετοκούνμπο.

Συγκεκριμένα, σε άρθρο του ο δημοσιογράφος Εμίλιο Φερνάντεθ της «Opinion de Malaga», υποστηρίζει πως ο 29χρονος Γάλλος φόργουορντ έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με την ισπανική ομάδα και απομένουν οι τελικές διαδικασίες με τον Άρη, ώστε να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του.

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