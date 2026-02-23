Όσο κι αν ο Δεκέμβριος είναι ο εμβληματικός μήνας τής εποχής του,

ο Φεβρουάριος είναι ο πιο σκληροπυρηνικός χειμωνιάτικος μήνας

(διόλου τυχαίως, υπάρχουν και οι σχετικές λαϊκές εκφράσεις).

Η βουλγαρική πρωτεύουσα έχει ντυθεί στα άσπρα,

αυτό το σαββατιάτικο βράδυ τού Φλεβάρη είναι φτιαγμένο για «Ήρωες τής Μοναχικότητας»,

ένας ύμνος στην Πίστη, στην Αυταπάρνηση τής Πίστης, στην Απελπισία τής Πίστης

βρίσκεται εν απολύτω εξελίξει,

στο στάδιο «Βασίλ Λέφσκι» λιγοστές εκατοντάδες οπαδοί είναι παρόντες

αποτελώντας ένα κράμα γενναιότητας και ομαδοποιημένης μοναχικότητας,

ο έξοχος μελαγχολικός στίχος «Βράδυ Σαββάτου κι εσύ είσαι κάπου…»

γνωρίζει εδώ την αλλοδαπή κερκιδική διασκευή του.

Ο αγωνιστικός χώρος είναι μεν καθαρός,

το χιόνι έχει εξοστρακιστεί έξω από τις τέσσερις γραμμές,

αλλά η παγωνιά δεν υπόκειται σε μηχανικούς εξοστρακισμούς·

εδώ, λοιπόν, χρειάζεται μία άνωθεν παρέμβαση για να αλλάξει άρδην το κλίμα.

Η αναμέτρηση τής ΤΣ.Σ.Κ.Α. Σόφιας με τη συμπολίτισσα Σλάβια

μοιάζει με βασανιστική διεκπεραίωση,

το θέαμα είναι ανάλογο τού πολικού ψύχους,

ελάχιστες οι καλές ενέργειες, ελάχιστες οι ευκαιρίες για γκολ,

λευκό το χιόνι, ταιριαστή η «λευκή ισοπαλία» υπό τέτοιες καιρικές συνθήκες.

Όμως, στο 82ο λεπτό έρχεται η εκκωφαντική απόδειξη, ακόμα μία απόδειξη,

ότι το Ποδόσφαιρο είναι Τέχνη.

Δεν σάς λέω άλλα, διότι δεν θέλω να καταργήσω το «Στοιχείο τής Έκπληξης».

Δείτε… Δείτε και απολαύστε… Δείτε και απολαύστε Τέχνη… Δείτε και απολαύστε Μαγεία…

Ονοματεπωνυμείται Αλεχάντρο Πιεντρίτα.

Είναι Κολομβιανός,

αυτή είναι η πρώτη χρονιά του στην Ευρώπη,

αυτό είναι το πρώτο γκολ του στην Ευρώπη.

Και τι γκολ!

Και τι γκολ!

Ένα γκολ που άφησε ενεούς τούς πάντες

και έκανε συμπαίκτες κι αντιπάλους να πιάνουν ακαριαίως το κεφάλι τους,

να γουρλώνουν τα μάτια, να μένουν με ανοιχτό το στόμα.

Ένα γκολ που -παρ’ ότι διάγουμε τις αρχές τού 2026-

αναμφιβόλως μπαίνει ήδη στη λίστα με τα «Κορυφαία Γκολ τής Χρονιάς»

και θέτει πανίσχυρη υποψηφιότητα για το περίφημο ετήσιο βραβείο «Φέρεντς Πούσκας».

Δεν είναι απλώς «ανάποδο ψαλίδι»,

αλλά μία συγκλονιστική χορογραφία που αποθεώνει την Αρμονία

και αποκτά βιβλικές σημειολογίες

καθώς ο αντίπαλος τερματοφύλακας παραπέμπει στη γυναίκα τού Λωτ·

όπως εκείνη έμεινε στήλη άλατος

όταν εγύρισε κι εκοίταξε τι συνέβαινε στα Σόδομα και στα Γόμορρα,

έτσι και ο γκολκίπερ τής Σλάβια μένει στήλη άλατος

όταν γυρίζει και βλέπει την κατάληξη τής μπάλας.

Το Ποδόσφαιρο είναι Τέχνη.

Το Ποδόσφαιρο είναι Χορός.

Το Ποδόσφαιρο είναι Ζωγραφική.

Το Ποδόσφαιρο είναι Ποίηση.

Το Ποδόσφαιρο είναι Μαγεία.

Το Ποδόσφαιρο είναι το άθλημα που έχει την ιερή ιδιότητα

να παίρνει κάποιους καθημερινούς ανθρώπους και να τούς ανάγει εσαεί σε ήρωες.

Αυτοί οι λίγοι, οι πιστοί, οι μοναχικοί, οι απελπισμένοι,

αυτοί που αισθάνονταν ως χρέος να μην έπαιρναν απουσία σε ετούτο το ματς,

αυτοί που απαρνήθηκαν τη Θαλπωρή και επέλεξαν την Κακουχία,

θα έχουν τώρα πια την ισόβια υπερηφάνεια

πως είδαν διά ζώσης το θαύμα να μετατρέπεται η Παγωνιά σε Ζεστασιά.

Ό,τι δεν δύνανται να καταφέρουν τα μηχανήματα,

το κατορθώνει μέσα σε μια στιγμή η λιακάδα που λέγεται «Γκολ».

Και τι ΓΚΟΛ!

μ.Γ.