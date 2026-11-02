Η Άρσεναλ πήρε χθες τη μεγάλη νίκη στο ντέρμπι του «Άνφιλντ» επικρατώντας με 1-0 της Λίβερπουλ και έμεινε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας, τρεις βαθμούς πάνω από τη Μάντσεστερ Σίτι, που είχε χάσει το Σάββατο εντός έδρας από την Μπράιτον.

Το γκολ του Χάβερτς στο πρώτο ημίχρονο έφτανε για να τελειώσει μια αναμονή 14 ετών. Ήταν η πρώτη νίκη των «κανονιέρηδων» στο γήπεδο της Λίβερπουλ από τον Σεπτέμβριο του 2012 και η πρώτη του Μίκελ Αρτέτα εκεί ως προπονητή της ομάδας.

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