Αναβάλλονται οι αγώνες του Champions League και του Europa League

Την αναβολή των αγώνων του Champions League και του Europa League που είχαν προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα αποφάσισε η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου, UEFA, λόγω έξαρσης του νέου κορωνοϊού.

Παρόλο που αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι η σχετική απόφαση θα έβγαινε την ερχόμενη Τρίτη έπειτα από τηλεδιάσκεψη, τελικά η UEFA γνωστοποίησε ότι αναβάλλονται οι προγραμματισμένοι για την επόμενη εβδομάδα αγώνες των διοργανώσεών της, για τη φάση των «16» τόσο το Champions League όσο και στο Europa League.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ούτε η ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Γουλβς, στο Λονδίνο.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.



