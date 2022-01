ATP Cup: Εγκατέλειψε ο Μπασιλασβίλι το ματς με Τσιτσιπά, η Ελλάδα το 2-0

Τη νίκη κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο ματς του ATP Cup κόντρα στον Νικολόζ Μπασιλασβίλι, καθώς ο Γεωργιανός εγκατέλειψε τον αγώνα έπειτα από πρόβλημα υγείας.

Το πρώτο σετ ολοκληρώθηκε με τον Έλληνα τενίστα να επικρατεί με 4-1. Όμως, στη συνέχεια ο Μπασιλασβίλι αντιμετώπιζε πρόβλημα με την αναπνοή του, αλλά και τον ώμο του, όπως ακούστηκε να λέει στην ομάδα του, και ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ. Αφού αποχώρησε στα αποδυτήρια για να εξεταστεί από τον γιατρό, επέστρεψε για να δώσει το χέρι του στον Τσιτσιπά, εγκαταλείποντας το ματς.

Unfortunately due to injury, #TeamGeorgia's Nikoloz Basilashvili has retired, handing @steftsitsipas a 4-1 [RET] victory.#TeamGreece win their first tie of the 2022 #ATPCup 🇬🇷 pic.twitter.com/aoSPrwb9PJ