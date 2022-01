Australian Open: «Έξαλλοι» οι Αυστραλοί για τη συμμετοχή Τζόκοβιτς - Καλούν σε μποϊκοτάζ

Εξω φρενών είναι οι Αυστραλοί, αλλά και αθλητές του τένις, με την έγκριση που πήρε ο Νόβακ Τζόκοβιτς να αγωνιστεί με ιατρική εξαίρεση στο Australian Open.

Ο Σέρβος έχει επιλέξει να μην εμβολιαστεί, ωστόσο το γεγονός ότι η αυστραλιανή κυβέρνηση του παρείχε ιατρική εξαίρεση χωρίς να έχουν δοθεί στην δημοσιότητα οι λεπτομέρειες για τους λόγους που εγκρίθηκε κάτι τέτοιο, έχει προκαλέσει σάλο στην χώρα της Ωκεανίας.

Την ώρα που η κυβέρνηση απαιτεί από τους πολίτες να εμβολιαστούν κι ενώ δεν τους επιτρέπει να ταξιδέψουν σε ορισμένες Πολιτείες χωρίς να έχουν κάνει το εμβόλιο, δίνει εξαίρεση στον Νόλε, με τους Αυστραλούς πολίτες να θεωρούν πως λόγω της δημοφιλίας του έχει προνομιακή αντιμετώπιση.

Στα σόσιαλ δεν είναι λίγες οι «φωνές» που καλούν σε μποϊκοτάζ του τουρνουά ή των αγώνων του Τζόκοβιτς, ενώ άλλοι δεν κρύβουν την επιθυμία τους να τον γιουχάρουν.

Ο Τζόκοβιτς βέβαια δεν έχει παραβεί κάποιον κανονισμό και ουσιαστικά η πολιτεία της Βικτόρια του έδωσε αυτό το «παραθυράκι» το οποίο και εκμεταλλεύτηκε, ενώ δεν θα χρειαστεί να μπει σε καθεστώς καραντίνας 2 εβδομάδων.

Αυτό έχει εξοργίσει και συναθλητές του που δεν έχουν εμβολιαστεί, αλλά δεν πήραν εξαίρεση, ενώ άλλοι κριτίκαραν τον Σέρβο τενίστα για προνομιακή μεταχείριση.

Να σημειωθεί ότι άλλοι 4 πήραν το «ΟΚ» να αγωνιστούν με τον ίδιο τρόπο (δεν έχουν ανακοινωθεί τα ονόματά τους), ενώ την ίδια ώρα δεν επιτρέπουν σε Ρωσίδα τενίστρια να κατέβει επειδή εμβολιάστηκε με το Sputnik, εμβόλιο που δεν εγκρίνει η αυστραλιανή κυβέρνηση.

Το μόνο λογικό επιχείρημα που μπορεί να έχει πάρει εξαίρεση, είναι να έχει νοσήσει από Covid-19 το περασμένο εξάμηνο, κάτι που δεν φαίνεται να έχει γίνει καθώς ουδέποτε ανακοίνωσε πως μολύνθηκε και αγωνιζόταν κανονικά ως το US Open, με ένα διάλλειμα σχεδόν δύο μηνών. Είναι άγνωστο αν είχε νοσήσει σε αυτό το διάστημα καθώς ο Σέρβος αρνείται να δώσει δημόσια το ιατρικό του ιστορικό.

«Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα παξει στο Australian Open χωρίς να εμβολιαστεί. Μόνο σε εκείνον το επιτρέπουν. Σε κανέναν άλλον. Ιστορική ντροπή για το τένις. Όλοι ή κανένας. Προνόμια, όχι. Αν δεν θέλει να εμβολιαστεί, οκ, ας μην το κάνει, αλλά οι κανόνες για όλους. Ιστορική ντροπή για το τένις».

«Παιδιά είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν ξέρουμε ο Τζόκοβιτς αν πήρε εξαιρεση επειδή είναι δημοφιλής τενίστας. Ίσως να συμβαίνει επειδή απλά είναι πλούσιος».

