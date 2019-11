ΕΟΕ: Σε Forum της ΔΟΕ στη Φινλανδία ο Μανώλης Κολυμπάδης

Ο γενικός γραμματέας της Eλληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Μανώλης Κολυμπάδης και η αναπληρώτρια διευθύντρια της ΕΟΕ, Τένια Μαυροπούλου συμμετείχαν στο New Leaders Forum, με τίτλο «Lead the change - Be the change», που διοργανώθηκε στη Φινλανδία από την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή της χώρας, με τη συνεργασία της ΔΟΕ και των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών.

Το Φόρουμ έχει ως σκοπό την ισότητα μεταξύ των φύλων, την καλή διοίκηση και την υπευθυνότητα σε ένα νέο επίπεδο, καθώς και να ενεργοποιήσει και να εξοπλίσει τους ηγέτες του αθλητισμού με τα κατάλληλα εφόδια για την υποστήριξη της ισότητας των φύλων.

Το Φόρουμ παρακολούθησαν ο πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ, ο πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών Γιάνεζ Κοτσίγιαντσις, ο πρόεδρος της Φινλανδικής Ολυμπιακής Επιτροπής Τίμο Ριτακάλιο καθώς και άλλα μέλη των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών.

Στο πλαίσιο του Φόρουμ, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις παράλληλες ομάδες εργασίας. Ο γενικός γραμματέας της ΕΟΕ συμμετείχε στην ομάδα με θέμα «Ισορροπημένη Ηγεσία, Καλύτερη Ηγεσία, Καλύτερη Διοίκηση», ενώ η Τένια Μαυροπούλου στην ομάδα με θέμα «Αποτροπή Παρενόχλησης και κακοποίησης στον αθλητισμό: Τρόποι ανάπτυξης πολιτικών και ενεργειών».