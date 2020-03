Aνακοινώθηκε από την UEFA η αναβολή του Euro 2020

Την απόφαση να αναβάλει το Euro 2020 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού για το καλοκαίρι του 2021 αποφάσισε η UEFA μετά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη με τις Ομοσπονδίες των χωρών μελών.

Αυτή η απόφαση πάρθηκε για λόγους υγείας αλλά και για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν τα εγχώρια πρωταθλήματα, τα οποία έχουν πληγεί από τον Covid-19.

Προτεινόμενες ημερομηνίες για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης είναι 11 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου 2021.

«Η υγεία των εμπλεκομένων αποτελεί μοναδική προτεραιότητα» αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα αποφάσισε να αναβάλει τις συλλογικές διοργανώσεις της σε άνδρες και γυναίκες, καθώς και εκείνες των εθνικών ομάδων επ’ αόριστον, μέχρι να δει τις εξελίξεις με τον κορωνοϊό στην Ευρώπη.

Ως εκ τούτου δεν υπάρχει προς το παρόν επίσημη ενημέρωση για τη διεξαγωγή του Champions League και του Europa League.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η UEFΑ σήμερα ανακοίνωσε την αναβολή του EURO 2020 που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο αυτής της χρονιάς. Η υγεία όλων όσων εμπλέκονται στο παιχνίδι αποτελεί προτεραιότητα όπως επίσης και να αποφύγουμε να βάλουμε οποιαδήποτε αχρείαστη πίεση στις εθνικές ομοσπονδίες. Η μετακίνηση θα βοηθήσει όλα τα εγχώρια πρωταθλήματα που βρίσκονται εν αναμονή λόγω του COVID 19 να ολοκληρωθούν

Όλες οι διοργανώσεις που τελούν υπό την αιγίδα της UEFA και τα ματς (συμπεριλαμβανομένου και των φιλικών) για τα κλαμπ και τις εθνικές ομάδες τόσο για τους άντρες όσο και τις γυναίκες έχουν μπει σε αναμονή και θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση. Τα play off για το EURO 2020 και τα διεθνή φιλικά, προγραμματισμένα για τα τέλη Μαρτίου, θα διεξαχθούν τώρα, στο διεθνές παράθυρο στις αρχές Ιουνίου, ανάλογα με το πως θα εξελιχθεί η κατάσταση.

Δημιουργήθηκε ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των πρωταθλημάτων και των ομάδων ώστε να βρεθούν λύσεις στο καλαντάρι που θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της σεζόν και για τη διαχείριση όσων επιπτώσεων έχει η αναβολή του Euro 2020».

UEFA today announced the postponement of UEFA EURO 2020.



A working group has been set up with the participation of leagues and club representatives to examine calendar solutions that would allow for the completion of the current season...



Full statement: 👇