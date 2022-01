Τένις: Ήττα για Σάκκαρη και αποκλεισμός από το τουρνουά της Αδελάϊδας

Την ήττα με 2-1 σετ (7-6, 2-6, 6-4 σε 2 ώρες και 18 λεπτά) γνώρισε στις λεπτομέρειες η Μαρία Σακκαρη από την Αμερικανίδα Σέλμπι Ρότζερς και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά της Αδελαΐδας.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αν και σημείωσε εξαιρετικά ποσοστα το σερβίς, «πλήρωσε» τα αβίαστα λάθη κυρίως στο φόρχαντ και τον εκνευρισμό της.

Το πρώτο σετ ήταν αμφίρροπο και κρίθηκε τελικά στο τάι μπρέικ, εκεί όπου η Ρότζερς επικράτησε με 7-5.

Το δεύτερο σετ δεν ξεκίνησε καλά για τη Σάκκαρη, που βρέθηκε να χάνει με 2-0, όμως η απάντησή της ήταν εμφατική, πήρε τα επόμενα έξι και φυσικά και το σετ και με 6-2 ισοφάρισε σε 1-1.

Στο τρίτο σετ η Σάκκαρη προηγήθηκε 1-0 και 2-1, με τις δύο τενίστριες να κρατούν το σερβίς τους. Στη διάρκεια του τέταρτου γκέιμ, κι ενώ ακουγόταν ένας ισχυρός θόρυβος, η Ρότζερς σέρβιρε και η Μαρία έκανε επιστροφή άουτ. Διαμαρτυρήθηκε, αλλά της απάντησε πως από την στιγμή που η Μαρία επέστρεψε, δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Αυτό προκάλεσε τον εκνευρισμό της Σάκκαρη που δέχτηκε break στη συνέχεια, με την ενόχλησή της από το προηγούμενο game να συνεχίζεται.

Με winner η Σάκκαρη πήρε πίσω όμως το break και ισοφάρισε σε 3-3, ενώ με δύο άσους πήρε ξανά προβάδισμα με 4-3. Η Αμερικανίδα κράτησε το σερβίς της με χαμένο φόρχαντ της Μαρίας για το 4-4.

Καταστροφικό ήταν το επόμενο game για την Σάκκαρη που έκανε τρία μαζεμένα λάθη και δέχτηκε το break χωρίς να πάρει πόντο, με την Ρότζερς να πηγαίνει να σερβίρει για το ματς και να παίρνει τελικά την πρόκριση, για να βρει την Ριμπάκινα στον επόμενο γύρο.

Σε αυτό ήρθε να «δέσει» και ένα break στο 4-4 του τρίτου σετ που ουσιαστικά έβαλε ταφόπλακα στις ελπίδες της για πρόκριση στα προημιτελικά.

