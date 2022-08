Κύργιος: «Δεν είναι έκπληξη η νίκη επί του Μεντβέντεφ»

Ο Νικ Κύργιος βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας του και το επιβεβαίωσε κερδίζοντας τον επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, Ντανίιλ Μεντβέντεφ στο καναδικό Masters. Πρόκειται για μια νίκη, που εξέπληξε τους πάντες, εκτός από τον Ελληνοαυστραλό τενίστα.

Γεμάτος αυτοπεποίθηση μετά την πορεία του στον τελικό του Wimbledon και την επικράτηση στο τουρνουά της Ουάσιγκτον, την περασμένη εβδομάδα, ο Κύργιος αντέδρασε με απογοήτευση σε ερωτήσεις που υποδήλωναν ότι η νίκη θα πρέπει να σηματοδοτήσει κάποιου είδους highlight στην καριέρα του.

«Εσείς συμπεριφέρεστε σαν να μην έχω κερδίσει το νούμερο ένα στον κόσμο ξανά ή κάτι τέτοιο», είπε στους δημοσιογράφους στο Μόντρεαλ και πρόσθεσε: «Το έχω ξανακάνει. Έχω νικήσει στο παρελθόν τον Μεντβέντεφ. Έχω κερδίσει τους Ρότζερ (Φέντερερ), Νόβακ (Τζόκοβιτς), Ράφα (Ναδάλ). Δεν βγήκα εκεί έξω νομίζοντας ότι ήταν το νούμερο ένα στον κόσμο. Παίξαμε τρεις φορές. Με έχει κερδίσει μία φορά, τον έχω κερδίσει δύο φορές. Εκτέλεσα καλά σε σημαντικούς πόντους σήμερα. Νιώθω ότι το παιχνίδι μου και η αυτοπεποίθησή μου υπό πίεση, είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Αυτό ήταν το μόνο που έκανα πραγματικά».

